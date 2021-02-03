РИАМО - 3 фев. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова обсудили развитие туризма в Подмосковье, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Встреча состоялась в музее «Новый Иерусалим» в Истре, где сейчас проходит выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз».

«Московская область за последние годы сильно преобразилась и совершила качественный рывок в развитии туризма. Созданы условия для круглогодичного туризма, совмещающего культурно-познавательные путешествия и отдых на природе. Комфортная городская среда, развитая туристическая инфраструктура и транспортная доступность делают Подмосковье популярным не только среди москвичей, но и среди жителей других регионов России. У региона большие перспективы с точки зрения дальнейшего развития туризма и роста турпотока», - сказала Зарина Догузова.

В своем выступлении Наталья Виртуозова поблагодарила Федеральное агентство по туризму за поддержку инициатив по развитию туризма в Подмосковье. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в области разработаны программы «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Упор делается на кластерный подход развития туризма, чтобы у путешествующих были условия погостить в Подмосковье от 3 до 7 дней. Создан портал welcome.mosreg.ru, где собрана информация об отелях, кафе и ресторанах, достопримечательностях и различных видах активностей для всех возрастов.

Зарина Догузова также посетила выставку картин Брейгелей. Экспозиция открылась в декабре в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

«Мы полностью поддерживаем, чтобы такие яркие, уникальные мероприятия проходили в разных регионах, а не только в признанных туристических центрах нашей страны. Расширяя географию путешествий за счет культурных событий, мы даем людям дополнительную возможность увидеть страну и проникнуться ее самобытностью. Эта замечательная выставка – еще один повод посетить Подмосковье и вдали от суеты насладиться искусством», - отметила руководитель Федерального агентства по туризму.

Все картины коллекционеры Валерия и Константин Мауергауз на протяжении 20 лет приобретали на таких крупных аукционах, как Sotheby’s, Christie’s, а также в частных галереях.

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