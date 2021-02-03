РИАМО – 3 фев. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, что коронавирус легче протекает у женщин, по ее словам, это подтверждают исследования, сообщает Газета.ru.

«Исследования подтверждают, что Covid-19 тяжелее всего протекает у мужчин и именно они чаще всего умирают от болезни», – говорится в сообщении.

Телеведущая отметила, что природа заложила в женщин колоссальные защитные свойства. Так, заболевание способствует образованию тромбов, а это чаще наблюдается у мужчин.

Однако, несмотря на то, что женщины обладают большим количеством цитотоксических лимфоцитов, а также легче переносят заболевание, врач призвала их привиться от Covid-19.​

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

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