РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Московской областной думы Игорь Коханый отметил хорошую организацию горячего питания школьников в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Парламентарий посетил лицей №4 и школу №52. Совместно с директором лицея Ириной Маренковой он посмотрел меню, поговорил с детьми и поварами.

«Детям питание нравится, их любимые блюда - это макароны с сыром и сырники. Дети ходят в столовую в полном составе, никто не пропускает, это говорит о качестве питания. Все рекомендации Роспотребнадзора в плане недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в данном учреждении соблюдены», - сказал Коханый.

В школе №52 совместно с директором Екатериной Тушовой и председателем управляющего совета школы Татьяной Рейпольской Коханый проинспектировал меню и качество пищи.

«В столовой чистота и порядок, имеются все необходимые средства гигиены и санэпидобработки. В кабинете у руководителя поговорили о вакцинации коллектива, планирую присутствовать на ближайшем педагогическом совете, где пойдет разговор о прививках», - пояснил Коханый.

Он добавил, что депутаты разных уровней и дальше будут проводить мониторинг образовательный учреждений городского округа.