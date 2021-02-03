РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 фев. Власти Котельников планируют в ближайшее время принять в собственность округа новый детсад в жилом комплексе «Белая Дача Парк», сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Готовимся к принятию в муниципальную собственность детского сада в ЖК «Белая Дача Парк». Все работы ведутся согласно графику. Сад соответствует самым современным стандартам и будет рассчитан на 350 мест», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что при строительстве удалось сохранить многолетние ели на территории детского сада.

Всего в ЖК проектом предусмотрено пять детских садов. Также в 2021 году планируется закладка фундамента школы на территории данного ЖК.

«Мы также прикладываем усилия по поиску решения о возврате прежних сроков строительства ВОКа в микрорайоне Опытное Поле, потому что для меня и моей команды принципиально начать строить ВОК как можно раньше», - заключил Жигалкин.