РИАМО - 3 фев. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев наградил специального корреспондента Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Романа Солдатова дипломом комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Торжественная церемония награждения представителей СМИ состоялась в среду в правительстве Москвы. Солдатов был награжден за серию материалов, посвященных градостроительному развитию Москвы.

Грамоты также получили представители различных федеральных и столичных СМИ, включая ТАСС, РИА Новости, АГН «Москва» и ряда других.

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