РИАМО - 3 фев. Раменский городской суд Московской области продлил срок ареста блогеру Станиславу Решетняку, который известен под псевдонимом Reeflay, до 3 марта 2021 года, сообщил РИАМО представить пресс-службы суда.

«Продлен до 3 марта 2021 года», - сообщил собеседник агентства.

Блогер был арестован в декабре 2020 года по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. 2 декабря блогер показал в прямом эфире тело своей погибшей подруги, которую до этого выгнал на улицу во время очередного интернет-стрима.

У погибшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому.