РИАМО - 3 фев. С 1 августа управление Роспотребнадзора по Москве рассмотрело более 93 тысяч анкет вернувшихся из-за рубежа граждан, 817 гражданам, которые не опубликовали данные о прохождении теста на Covid-19 на портале госуслуг, выписаны штрафы более чем на 10 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

Все вернувшиеся из-за рубежа обязаны пройти тест на коронавирус. В течение трех дней они должны внести результаты тестирования на портал госуслуг. С 1 августа из-за отсутствия данных о прохождении тестирования направили 4170 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2516 протоколов.

«Административные материалы в отношении 1887 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 817 гражданам присуждены штрафы на сумму 10,008 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний», - говорится в сообщении.

Дела возбуждают по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Статья предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) причинят вред окружающим, размер штрафа составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Требование о прохождении тестирования и публикации данных на портале госуслуг также относится к детям.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

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