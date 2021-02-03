РИАМО - 3 фев. В больницу доставили детей, которые получили травмы во время дорожно-транспортного проишествия с легковым автомобилем в Южном Бутове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москве.
«Около 14 часов в районе дома 59 по Изюмской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек», – говорится в сообщении.
В медучреждении, куда повезли девочек, детям окажут необходимую помощь.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.
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