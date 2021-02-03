РИАМО - 3 фев. В больницу доставили детей, которые получили травмы во время дорожно-транспортного проишествия с легковым автомобилем в Южном Бутове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москве.

«Около 14 часов в районе дома 59 по Изюмской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек», – говорится в сообщении.

В медучреждении, куда повезли девочек, детям окажут необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.