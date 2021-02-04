В первые выходные февраля гостей и жителей столицы ждут любопытные выставки и кинопремьеры. Так, в пятницу можно отправиться на выставку, посвященную самоизоляции, в субботу – посетить маркет «Эскимо Garage Sale», посмотреть кинопремьеру от Ренаты Литвиновой «Северный ветер» или послушать кельтскую арфу в стенах собора, а в воскресенье – сходить на концерт группы Iowa. Об этих и других событиях предстоящего уикенда читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 5 февраля

Выставка «Запертые чувства»

сайт "Фабрика. Центр творческих индустрий"

Где: г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, ЦТИ «Фабрика»

Когда: 30 января – 28 февраля, со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

В центре творческих индустрий «Фабрика» открылась выставка «Запертые чувства». Проект представляет из себя большую квартиру, заполненную картинами и инсталляциями, связанными с периодом тотальной самоизоляции. Посетители увидят стены, отмеченные скотчем на расстоянии социальной дистанции, огромный стул и холодильник, наполненный меланхолией, тревогой, депрессией и радостью. Всего на выставке представлено семь интерактивных объектов. Создатель проекта – паблик-арт художник Марина Звягинцева. Узнать подробности можно на сайте ЦТИ.

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Обзорная экскурсия по Москве

Где: сбор у станции метро «Маяковская»

Когда: 5 февраля в 12:34 и в 13:00, 6 и 7 февраля в 11:45 и в 12:00

Стоимость: от 700 рублей

В ближайшие выходные пройдут обзорные автобусные экскурсии по Москве. За четыре часа участники узнают малоизвестные факты из истории столицы и, конечно, увидят основные достопримечательности – Красную площадь, Большой театр, Библиотеку имени Ленина, Дом на набережной, храм Христа Спасителя, Патриарший мост, Новодевичий монастырь, Триумфальную арку и другие. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

СУББОТА, 6 февраля

«Эскимо Garage Sale»

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, центр дизайна Artplay

Когда: 6–7 февраля с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

В выходные на территории центра дизайна Artplay пройдет крупнейшая гаражная распродажа и дизайн-маркет «Эскимо Garage Sale». Здесь будут представлены украшения, дизайнерская одежда, винтаж, декор для дома, экокосметика, а также комнатные растения и аксессуары для цветов. В специальном корнере на продажу выставят наряды блогеров, стилистов и it-girls. Организаторы обещают, что на фестивале можно приобрести наряды от Marni, СOS, Marc Jacobs и других топ-брендов по ценам масс-маркета. В воскресенье с 14:00 до 17:00 гостей ждет цветочный своп, на котором можно будет обменяться домашними растениями.

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Спектакль «Маленький принц»

сайт Московского Губернского театра

Где: г. Москва, Волгоградский пр., д. 121, Московский Губернский театр

Когда: 6 февраля в 16:00

Стоимость: от 700 рублей

В субботу, 6 февраля, в 16:00 на сцене Московского Губернского театра покажут спектакль «Маленький принц» по мотивам культовой повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Сопровождать постановку будут произведения известных композиторов в исполнении Губернаторского оркестра Московской области – «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса, «Послеполуденный отдых фавна» и «Облака» Клода Дебюсси, «Павана на смерть инфанты» Мориса Равеля и другие. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Концерт «Кельтское Рождество»

сайт Belcanto

Где: г. Москва, Вознесенский пер., д. 8/5, Англиканский собор святого Андрея

Когда: 6 февраля в 16:00

Стоимость: 3 000 рублей

В рамках проекта «Дни британской культуры» в Англиканском соборе святого Андрея прозвучат известные рождественские гимны и новогодние мелодии в исполнении инструментального квартета «Черный квадрат». Гости услышат прекрасные звучания кельтской арфы, флейты, ударных, фортепиано и контрабаса. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте фонда «Бельканто».

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

Концерт группы Iowa

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, «Главclub»

Когда: 7 февраля в 20:00

Стоимость: 1 200 рублей

Группа Iowa известна многим любителям поп-музыки. Их треки уже многие годы становятся хитами. Катя Иванчикова, автор и исполнитель песен, с помощью простых и забавных текстов рассказывает истории, близкие каждому человеку. В воскресенье, 7 февраля, на сцене концертной площадки «Главclub» прозвучат как известные композиции группы, так и новые из альбома #людимаяки, вышедшего в 2020 году. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Выставка «Миф о Сухаревой башне»

Где: г. Москва, Столешников пер., д. 9, стр. 5, Центр Гиляровского

Когда: 22 января – 30 мая

Стоимость: взрослые – 300 рублей; многодетные семьи, пенсионеры и дети от 7 до 17 лет – 150 рублей; студенты, сотрудники музеев, ветераны боевых действий и военнослужащие – бесплатно

Сухареву башню в Москве начали строить в 1692 году по указу Петра I. Она была одной из главных достопримечательностей столицы. В разное время в ней располагались различные культурные и научные объекты. Однако в 1934 году, несмотря на протест общественности, советские власти решили ее снести. В память об утраченном архитектурном наследии в Центре Гиляровского открылась выставка «Миф о Сухаревой башне». Она состоит из трех частей, которые рассказывают о трагической истории разрушения, планах и проектах по восстановлению башни и о том, как объект продолжает существовать в культурной памяти, даже утратив свой физический облик. Билеты можно приобрести на сайте музея.

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Видеоэкскурсии по Новой Третьяковке

Где: сайт проекта #Москвастобой

Когда: 5, 6, 7 февраля

Стоимость: бесплатно

Проект #Москвастобой запустил две онлайн-экскурсии по Новой Третьяковке. Экспозиция «Прикоснуться к авангарду» знакомит зрителей с шедеврами художников XX века, работавших в этом направлении. Выставка «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» разбита на четыре раздела. В них представлены произведения искусства, воздействующие на различные органы восприятия. Их главная черта – отсутствие статичности.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Боевик «Заступник»

Когда-то Джим был профессиональным снайпером, но теперь он оставил неоднозначную работу в прошлом и ведет размеренный и мирный образ жизни. Однажды герой заступается за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступления могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму придется в одиночку противостоять преступной банде, используя все свои знания и боевые навыки.

В главных ролях: Лиам Нисон, Джейкоб Перес, Тереса Руис и другие.

Режиссер картины – Роберт Лоренц.

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Комедия «Понаехали»

Алексей – прилежный семьянин, однако сам он ничего не знает о своем отце. Единственная вещь, доставшаяся ему от безызвестного родственника, – пиджак. Однажды жена главного героя находит в нем фотографию мужчины. Как выясняется, тот живет на Кавказе и может быть отцом Алексея. По законам жанра, вместо запланированной поездки в Испанию семья отправляется покорять кавказские просторы. Отпуск превращается в настоящее приключение, опасное смешное и незабываемое.

В главных ролях: Семен Стругачев, Елена Бирюкова, Артем Башенин, Светлана Егорова и другие.

Режиссер картины – Султан Хажироко.

Семейный фильм «Поли»

Сесиль переезжает с мамой из Парижа за город. Однажды недалеко от их городка останавливается бродячий цирк. Его главная звезда – пони по имени Поли. Сесиль узнает, что с животным «хотят покончить» и решает спасти его. В итоге им приходится бежать. Но все не так просто: директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор отправляются на поиски, чтобы забрать Поли себе.

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Жюли Гайе, Патрик Тимси, Элиза де Ламбер и другие. Режиссер картины – Николя Ванье.

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Драма «Северный ветер»

В российский прокат 6 февраля выходит драма Ринаты Литвиновой «Северный ветер». Изначально это была театральная постановка – она шла в МХТ имени Чехова с 2017 года. Однако, как утверждает Литвинова, сюжет экранизации сильно отличается. История переносит зрителей во времена, когда царил великий матриархат. Женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей, они могли позволить себе все, что хотели, их желания всегда исполнялись, и даже в сутках было на час больше – то есть герои жили на час дольше других. Но в один миг все изменилось, и начался хаос. В съемках участвовал Михаил Ефремов, но во время монтажа его роль вырезали.

В главных ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина и другие. ​