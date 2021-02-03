РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина 5 февраля проведут единый день профессиональной ориентации для выпускников 9-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина приглашает обучающихся (выпускников) 9-11 классов общеобразовательных организаций Московской области из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на единый день профориентации 5 февраля в 18:00», - говорится в сообщении.

Профориентация пройдет в корпусах техникума по адресам: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №114 и дом №136; поселок Красково, улица 2-я Заводская, дом №11.

Будущие студенты смогут на этом мероприятии более подробно узнать про техникум и систему инклюзивного профессионального образования Московской области. Для гостей подготовили экскурсионную программу и мастер-классы, во время которых они смогут попробовать свои силы по различным направлениям подготовки, а также получить консультации по поступлению в учреждение среднего профессионального образования.