РИАМО - 3 фев. Муниципального депутата Люсю Штейн отправили под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Басманного суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено», - сказал собеседник агентства.

Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта.

23 января в разных городах РФ, в том числе и в центре Москвы, прошли несогласованные акции. Правоохранители предупреждали москвичей об ответственности за участие в несанкционированном митинге, однако акцию посетили около 4 тысяч человек.