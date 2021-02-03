РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Врачи горбольницы №1 подмосковного Красногорска удалили 4-летней девочке из бронхов свисток от детской игрушки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 4-летняя девочка, проглотившая пластиковую деталь от детской игрушки.

«При поступлении у пациентки отмечалось затрудненное дыхание. В результате проведенной диагностики специалисты обнаружили инородное тело в трахеобронхиальном дереве», - говорится в сообщении.

Инородное тело в бронхах представляет угрозу для жизни. Несвоевременно распознанный и не удаленный вовремя предмет может привести к гнойно-воспалительным процессам в бронхолегочной системе, которые могут грозить, в том числе, летальным исходом.

«Нами было принято решение выполнить видеобронхоскопию ультратонким эндоскопом в условиях операционной под эндотрахеальным наркозом. Во время видеобронхоскопии в просвете нижнедолевого бронха справа было выявлено пластиковое инородное тело», - сказал заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александр Вербовский.

Он пояснил, что это оказался свисток от игрушки продолговатой формы размером 3 на 10 миллиметров, состоящий из трех частей. При помощи различных эндоскопических инструментов медики выполнили поэтапное извлечение частей инородного тела.

«Врачам удалось быстро и безопасно извлечь инородное тело из бронхиального дерева и спасти ребенка, при этом не выполнив ни одного разреза во время операции. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана», - добавляется в материале.

Врачи призывают родителей внимательнее относиться к здоровью детей и не оставлять их наедине с маленькими предметами и игрушками, состоящими из мелких деталей.

«При малейшем подозрении, что ребенок мог что-то проглотить, немедленно обращайтесь к специалистам», - заключается в сообщении.