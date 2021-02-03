РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Порядка 500 посетителей в день может принять клуб активного долголетия в подмосковном Красногорске, сообщил руководитель учреждения Богдан Андриянов.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова в среду посетила клуб активного долголетия на улице Заводской, 4 в подмосковном Красногорске.

«Сегодня мы работаем третий день. До пандемии проходимость учреждения была до 500 человек в день», - сказал Андриянов.

Он отметил, что всего в клубе на Заводской улице занимаются около 600 пожилых горожан. При этом, по его словам, в организации доступны все 10 активностей в рамках губернаторской программы: бассейн, ИЗО, рукоделие, компьютерные курсы, вокал, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, танцы, йога, лечебная физкультура.

«Клуб потрясающий! Все современно, красибо, уютно. Главное, что все активности в одном месте. Я в восторге от этого клуба. Думаю, что все, кто его посещает, в не меньшем восторге», - поделилась Забралова.

Она добавила, что клубы активного долголетия созданы во всех муниципалитетах Подмосковья. В настоящий момент по разрешению Роспотребнадзора они возобновили работу в очном режиме на 29 территориях.

«По мере снижения числа случаев заражения коронавирусом мы будем постепенно открывать клубы в очном формате», - подчеркнула Забралова.

Она также отметила, что у пожилых людей большой запрос на работу клубов.

«Для многих это образ жизни, и самоизоляция, сидение дома, дались им тяжело и морально, и физически», - сказала Забралова.

Она подчеркнула, что клубы не прекращали работу на время ограничительных мер из-за пандемии и проводили занятия в онлайн-формате.

«В последнее время занимались онлайн - замечательно. А сейчас не онлайн - еще лучше! Тренер помогает, подсказывает. И плюс живое общение», - поделилась посетительница клуба Ольга Тарасова.