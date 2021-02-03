РИАМО - 3 фев. В мае в столице откроется новый железнодорожный вокзал Восточный, который будет выполнять роль транзитного хаба, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем на рубеже конца апреля - начала мая, наверное, подготовить его уже к пуску с пассажирами. Он необходим будет и для строительства наших диаметров, особенно МЦД-3, для того, чтобы обеспечить реверсивное движение», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что вокзал будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на МЦК.