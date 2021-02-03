РИАМО - 3 фев. На территории столицы в 2021 году планируется построить не менее 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости и около 4 миллионов квадратных метров жилья, также возведут 12 детсадов и 16 школ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По планам у нас построить не менее 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости. По плану, включая федеральный план развития жилищного строительства, нам нужно ввести четыре миллиона квадратных метров жилья», - сказал Бочкарев.

Кроме того, особый упор будет сделан на создание комфортной городской среды. Планируется построить 12 детсадов, 16 школ, 21 спортивный объект и девять культурных объектов.

Ранее Бочкарев сообщил, что проблему обманутых дольщиков планируют решить в течение двух лет.