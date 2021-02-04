РИАМО - 4 фев. Село Марфино, расположенное в подмосковных Мытищах, – это некогда великолепная вотчина Голицыных и Салтыковых, а сегодня – военный санаторий Минобороны. Тем не менее бывшая дворянская усадьба с дворцом в готическом стиле, арочным мостом в духе рыцарских времен, белыми грифонами, полузаброшенным парком и прудом притягивает туристов и любителей фотосессий, как магнит.

Ведущие подкаста «Путь-дорога» тайно проникли на территорию санатория «Марфино» по замерзшему пруду и застали усадьбу во всем ее призрачном великолепии.

В новом выпуске Лена Твердая и Герман Иванов объяснят, почему у них сложилось впечатление, что в главном дворце живут призраки, а само место окутано мистикой. Вместе с краеведом Еленой они поведают о местных легендах и киносъемках в усадьбе Марфино, расскажут о том, зачем крестьян наряжали в рыцарей и как закончился золотой век Марфина. А еще вы узнаете, как спасти разрушающийся мост и попасть на территорию усадьбы с экскурсией.



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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, этнопарк «Кочевник», ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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