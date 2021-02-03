РИАМО - 3 фев. До конца 2023 года в столице построят или реконструируют четыре электродепо, в текущем году работы будут завершены еще на двух депо, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«До конца 2023 года мы планируем построить и реконструировать четыре электродепо. В этом году завершим реконструкцию депо «Сокол» и строительство депо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что для обслуживания новых участков метрополитена будут построены дополнительные электродепо - «Аминьевское», «Саларьево», «Южное», «Бирюлевское», «Ильинское», «Троицкое-1» и «Троицкое-2».