РИАМО - 3 фев. В 2021 году в столице планируется построить 74 километра дорог и 18 мостов, эстакад и тоннелей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В прошлом году в Москве построено почти 125 километров автомобильных дорог.

«74 километра дорог, 18 крупных искусственных сооружений (планируется построить - ред.). По дорожному строительству мы уже принимаем меры по ускоренному вводу в эксплуатацию ряда объектов дорожного назначения», - сказал Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщил, что развитие транспортной инфраструктуры является одной из важнейших задач.