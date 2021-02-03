РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Семь медалей завоевали воспитанники спортивной школы Люберец на первенстве Московской области по вольной борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первенство Московской области по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет прошло накауне в Раменском. Турнир собрал 263 юных спортсменов, среди которых были воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы.

«Спортсмены Люберец показали достойные результаты. Золотую медаль завоевал Хаджи-Мурад Абдулгалимов, серебряные медали – у Олега Мулюкина и Романа Рябухи», - говорится в сообщении.

Бронзовые медали получили Али Ризаев, Иван Брянцев, Ксения Котова и Екатерина Жиленкова.