РИАМО - 3 фев. Люблинско-Дмитровскую линию метро не будут продлевать за границы Москвы, сам участок решено плотностью построить в подземном исполнении, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Сейчас проводится продление «салатовой» ветки подземки. Проводится оно в несколько этапов. Первый этап — продление от главных путей за станцией «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД. Следующим этапом предусмотрено развитие этой линии метро до поселка Северный.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии