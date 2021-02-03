РИАМО - 3 фев. Люблинско-Дмитровскую линию метро не будут продлевать за границы Москвы, сам участок решено плотностью построить в подземном исполнении, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В планах у нас стоит завершение в 2023 году. Никаких подвижек нет, все в графике. Пока мы не рассматриваем продление этой линии за границы Москвы. Пока таких планов нет. Но техническую возможность такую оставим», - сказал Бочкарев.

Сейчас проводится продление «салатовой» ветки подземки. Проводится оно в несколько этапов. Первый этап — продление от главных путей за станцией «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД. Следующим этапом предусмотрено развитие этой линии метро до поселка Северный.

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