РИАМО - 3 фев. В столице в 2021 году планируется построить 11 станций метрополитена и 28,3 километра линий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Ранее Бочкарев сообщил, что Большую кольцевую линию метро построили на 70%.
«Ключевым проектом этого года станет Большая кольцевая линия. В этом году мы планируем 11 станций БКЛ пустить, 28 километров», - сказал Бочкарев.
Протяженность Большого кольца метро составит 70 километров. Большое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути для пассажиров в два раза.
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