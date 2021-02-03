РИАМО - 3 фев. В столице в 2021 году планируется построить 11 станций метрополитена и 28,3 километра линий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее Бочкарев сообщил, что Большую кольцевую линию метро построили на 70%.

«Ключевым проектом этого года станет Большая кольцевая линия. В этом году мы планируем 11 станций БКЛ пустить, 28 километров», - сказал Бочкарев.

Протяженность Большого кольца метро составит 70 километров. Большое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути для пассажиров в два раза.