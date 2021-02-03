РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Юный музыкант Арсений Бронников из Люберец стал лауреатом I степени международного конкурса «Звездный путь», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Воспитанник детской музыкальной школы №2 Арсений Бронников стал лауреатом I степени Международного многожанрового конкурса «Звездный путь». Он стал лучшим в номинации «Инструментальный жанр. Домра» в возрастной категории 12-13 лет», - говорится в сообщении.

Жюри также отметило работу преподавателя Арсения - Надежда Малышкова получила благодарственное письмо за педагогическое мастерство.