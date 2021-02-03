РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско вместе с волонтерами городского округа Люберцы доставил продуктовые наборы пожилым людям, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

На заседании волонтерского штаба в Люберцах сформировали заявки, которые поступили не только в штаб, но и в приемную депутатского округа от граждан на оказание помощи.

«Совместно с волонтерами депутат Дмитрий Дениско доставил по адресам для жителей округа продуктовые наборы. Совместная работа парламентария и волонтеров действует как отлаженный механизм реальной помощи для населения городского округа», - говорится в сообщении.

Депутат пояснил, что обращения поступают ежедневно от одиноких пожилых людей, инвалидов, которые не могут выходить из дома, находятся на самоизоляции или больны. В основном просьбы заключаются в оказании помощи в приобретении продуктов и лекарств, оплаты за ЖКУ.

«Мы приобрели необходимые продукты: консервы - мясные, рыбные, крупы, чай, макаронные изделия, масло, печенье, молоко, сахар. Сформировали продуктовые наборы, обзвонили людей, нуждающихся в помощи, и доставили все по адресам жителей», - добавил Дениско.