РИАМО - 3 фев. В 2021 году у приложения «Парковки Москвы» появятся новые функции, в частности, пользователи смогут купить или продлить абонемент на парковку со шлагбаумом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также водители смогут посмотреть аналитику по оплате парковки за определенный период, узнать зону действия парковочного разрешения или абонемента на уличные парковки.

«Приложение «Парковки Москвы» — это самый быстрый и удобный способ оплатить парковку», - говорится в сообщении.

Приложение также позволяет запустить сессию одним касанием, исправить ошибку, если данные при оплате введены неверно, или продлить парковку уже после того, как она истекла.

В 2021 году городские парковки будут работать бесплатно 72 дня. Свободно поставить автомобиль на любой из них можно в течение 22 праздничных дней (платными останутся только парковки со шлагбаумами). Оплата также не потребуется за стоянку в воскресные дни, но только на тех парковках, где нет повышенного тарифа.