РИАМО - 3 фев. В столице на данный момент в стадии проектировки находится 101 дом, который будет построен по программе реновации, в 2021 году начнется вторая волна программы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы за предыдущие годы ввели первый миллион квадратных метров, построенных по реновации. Мы уже построили суммарно с начала программы 97 домов, они находятся на стадии заселения. 101 дом находится на стадии проектирования, и 175 домов — на стадии строительства», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в текущем году начинается выход на дополнительные строительные площадки. Таким образом, начинается вторая волна реновации.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она подразумевает расселение более 5,1 тысячи домов, где проживают около миллиона москвичей.