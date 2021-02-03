РИАМО - 3 фев. Проблема обманутых дольщиков в столице будет решена в течение двух лет, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В 2020 году Стройкомплекс Москвы вышел на рекорд по объемам и ввел 34 дома для передачи квартир московским дольщикам, обеспечив жильем 2892 человека», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в 2021 году, согласно «дорожной карте», планируется достроить 58 корпусов.

«За два года планируем решить проблемы всех оставшихся обманутых дольщиков», - отметил Андрей Бочкарев.