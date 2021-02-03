РИАМО - 3 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения коронавируса, обсуждались темпы и дальнейший прогноз в субъектах РФ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также на встрече говорили об управлении коечным фондом в стационарах и его будущем при сокращении числа госпитализированных пациентов. Еще успели обсудить своевременную госпитализацию пожилых и больных хроническими заболеваниями, поддержание уровня ПЦР-тестирования, вакцинацию и обеспечение лекарствами.

«В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов России», - говорится в сообщении.

В Москве благодаря улучшению ситуации с коронавирусом с 27 января перестало быть обязательным требование о дистанционной работе для 30% сотрудников компаний. Работодатели теперь могут сами решать, оставлять сотрудников дома или возвращать в офис. При этом дистанционный труд для трети коллектива и другие меры, направленные на минимизацию присутствия на рабочем мере, остались в качестве рекомендации.

Также отменились ограничения на работу в ночное время заведений общественного питания и развлекательных организаций. Кафе, бары, рестораны, дискотеки, боулинги, караоке и другие заведения смогут принимать посетителей после 23:00.

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Текстовая трансляция

3 ФЕВРАЛЯ

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