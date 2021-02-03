РИАМО - 3 фев. Правоохранительными органами был задержан последний подозреваемый в деле о похищении жительницы Москвы в 2020 году, он находился в розыске, расследование уголовного дела продолжается, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время с задержанным подозреваемым 1975 года рождения проводятся следственные действия. Вскоре в отношении мужчины изберут меру пресечения.

«По данным следствия, мужчина получил информацию об одиноко проживающей женщине 1969 года рождения, у которой в собственности имеется квартира, расположенная по улице Багрицкого, а также ювелирные изделия и денежные средства, после чего у него возник умысел на завладение имуществом последней путем ее похищения», – сказала Иванова.

Злоумышленник привлек двух соучастников, которые позднее похитили женщину из подъезда ее дома. Пострадавшую увезли за территорию Москвы. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Следователи предполагают, что в отношении собственницы квартиры совершили особо тяжкое преступление.

Ранее правоохранителям удалось задержать двух других фигурантов дела. Им уже предъявили обвинение. В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.