РИАМО - 3 фев. Двух детей возрастом около 10 лет сбили в среду в Южном Бутове при переходе по пешеходному переходу, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Авария произошла на Изюмской улице, в районе дома 52. Дети госпитализированы.

«По предварительной информации, виноват водитель автомобиля, который не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил пешеходов на переходе», - говорится в сообщении.

Детали инцидента уточняются.