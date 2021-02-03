РИАМО - 3 фев. На стадионе спортивного комплекса «Старт» в подмосковном Реутове в среду прошла первая после длительного перерыва тренировка по скандинавской ходьбе в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове возобновились занятия программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» национального проекта «Демография». Со среды представители старшего поколения в Реутове могут посещать занятия на свежем воздухе», - говорится в сообщении.

Из-за вспышки пандемии новой коронавирусной инфекции очные встречи участников проекта «Активное долголетие» были перенесены в онлайн-формат.

«Несмотря на то, что период вынужденной самоизоляции открыл новые возможности для творчества, наши пенсионеры очень ждали «живых» встреч. И, наконец, сегодня после постепенного снятия ограничений в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы начинаем возвращать очные встречи в привычное русло. Первую после локдауна тренировку на стадионе «Старт» сегодня посетили порядка 20 человек», - сказал Каторов.

Онлайн-занятия в социальных сетях в рамках проекта будут продолжены.

«У нас налажена система проведения занятий в дистанционном формате. Ежедневно в социальной сети Instagram в аккаунтах Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» @live_reutovsky_kcsor и клуба «Бархатная осень» @barkhatnaiaosen проводятся спортивные, творческие и другие онлайн-занятия», - отметила заместитель главы администрации Ольга Репина.

С подробной афишей занятий проекта «Активное долголетие» в Реутове можно ознакомиться по ссылке.

Заявки на участие в программе «Активное долголетие» жители муниципалитета могут подать посредством личного обращения в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Реутовский» и по телефону 8(495)528-17-75, а также через мобильное приложение «Соцуслуги» или через общий сайт.