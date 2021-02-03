РИАМО - 3 фев. Строительство Большой кольцевой линии в Москве завершено на 70%, работы планируют завершить в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Она (БКЛ - ред.) охватит 25 районов Москвы, где задача - позволить москвичам перемещаться на метро в отдаленных частях города. Она однозначно разгрузит центральную часть и радиальные части, а также кольцевую линию. Очень важный для нас объект. Все силы брошены, мы обеспечены всеми ресурсами», - сказал Бочкарев.

Он добавил, изначально в планах стояло открытие движения на БКЛ в 2023 году. Сейчас стоит задача запустить движение уже в следующем году.

Протяженность БКЛ составит 70 километров. Большое кольцо подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути для пассажиров в два раза.

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