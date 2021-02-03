РИАМО - 3 фев. Калининско-Cолнцевскую линию планируют продлить до станции Внукова в 2023 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы на Солнцевской линии развернуты, 10-15% работ уже выполнено. Нас ждут сложные работы по интеграции станции метро «Внуково» с инфраструктурой аэропорта. Работы ведутся в плановом режиме, нет никаких сомнений в том, что все работы мы выполним в 2023 году», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в случае необходимости специалисты будут готовы ускорить процесс строительства.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году >>