РИАМО - 3 фев. В столичном районе Зюзино по реновации возведут 12 объектов образования - восемь детских садов и четыре школы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Район строительства представляет собой крупнейший столичный район по количеству домов, которые включили в программу реновации.

«В районе Зюзино по программе реновации построят 12 объектов образования: восемь детских садов и четыре школы. Кроме этого, за счет средств городского бюджета в районе предусмотрено строительство школы искусств, музыкальной школы, дворца культуры, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в рамках работ сформируют новые проезды. Они помогут связать кварталы района, а также улучшить транспортную ситуацию и на территории Зюзино, и на Балаклавском проспекте.

В районе создадут бульварную зону от станции метро «Зюзино» до Перекопского пруда. Она продолжит имеющуюся липовую аллею, которая идет от Болотниковской улицы до Перекопской.

В проекты заложили и возможность реорганизации территории, которая располагается между парком «Зюзино» и Балаклавским проспектом, для формирования дополнительной парковой зоны. В настоящее время она занята гаражами.

Так, будет сформирована единая зеленая ось всего района, которая начинается от Болотниковской улицы и выходит к Битцевскому лесу.

Новые квартиры в Зюзино должны получить 48 тысяч жителей. Они проживают в 182 домах.