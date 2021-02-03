РИАМО - 3 фев. В прошлом году в Москве построено почти 10,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из них около 4,97 миллиона квадратных метров — это жилые помещения, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Темпы строительства мы не снизили. В прошлом году введено 10,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Буквально чуть-чуть ниже, чем в 2019 году. Но, тем не менее, это очень важный рубеж. Мы полностью выполнили наши планы», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в прошлом году было открыто 14 школ, 16 спортивных объектов, семь объектов культуры и 22 объекта дошкольного образования.