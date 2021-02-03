РИАМО - 3 фев. В прошлом году в Москве построено почти 125 километров автомобильных дорог, также завершились работы на нескольких мостах, эстакадах и тоннелях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается главная задача, которую решает правительство Москвы, которая является приоритетом транспортного комплекса последние 10 лет, - развитие транспортной инфраструктуры. В дорожном строительстве большое количество объектов - 124,5 километра - мы сдали. Большие важные объекты - более 24 объектно-искусственных сооружений», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в столице также продолжается активное развитие метрополитена. В прошлом году было сдано семь станций метрополитена.

«Продолжаем развитие метрополитена. В прошлом году ввели семь станций. Еще две станции — «Карамышевская» и «Мневники» — были 100-процентно готовы. Ведутся работы по интеграции этого участка Большой кольцевой линии. Мы планируем в феврале-марте уже усиленно включаться», - добавил Бочкарев.

Кроме того, на Московской железной дороге проложено 55 километров железнодорожного полотна. Открыто 15 остановочных пунктов.