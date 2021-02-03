РИАМО - 3 фев. Высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 2-3 сантиметра после снегопада, прошедшего в среду, сообщила РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Елена Валасюк.

«Мы рассчитываем, что до конца дня в Москве выпадет не более 3 миллиметров осадков, соответственно, высота снежного покрова может увеличиться на 2-3 сантиметра», - сказала Валасюк.

Он отметила, что ослабление снегопада ожидается не раньше утра 4 февраля. ​

Ранее синоптики прогнозировали температуру воздуха в феврале холоднее обычного. Также ожидается холодная погода в марте. Сообщалось, что весеннее тепло придет только в конце первого месяца весны.

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