РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Жители городского округа Люберцы могут задать вопросы по начислению размера арендной платы заместителю главы администрации муниципалитета Андрею Сырову во время онлайн-встречи в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! В среду в 18:30 состоится онлайн-встреча с жителями, предпринимателями по вопросам начисления размера арендной платы в городском округе Люберцы», - сказал Сыров.

Свои вопросы можно направить на электронную почту: a.n.sirov@yandex.ru. Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте администрации города: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.