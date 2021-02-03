РИАМО - 3 фев. Научно-познавательный центр «Заповедное посольство» возобновил свою работу в парке «Зарядье» в Москве после долгого перерыва, для школьников разных возрастов подготовили интересные просветительские программы по естественным наукам, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Просветительские программы направлены на развитие исследовательских навыков и научного мышления у детей. Каждое занятие — это не только теория, но и практический эксперимент, объясняющий конкретное явление, реакцию, свойство и материала», — говорится в сообщении.

Программы подготовлены для пяти разных возрастных групп: от 7 до 9 лет, от 10 до 11, от 12 до 14 и старше 14 лет. Занятия длятся по 45-90 минут. В это время родители могут посетить медиакомплексы, музеи и рестораны парка.

Для детей от 7 лет подготовили эксперименты с растительными красками, мастер-классы по прогнозированию погоды («Мастерская юного синоптика»), занятия по минералогии («Мир минералов»), исследования микромира («Рисуем микромир») и даже занятия по созданию собственного слайма («Слаймоведение»).

Школьники от 12 лет могут познакомиться с основами биотехнологии («Тайны биотехнологии»), генетики («Что такое ДНК») и химии («(Не)просто химия»). Они посетят лаборатории, где можно провести эксперименты по выделению ДНК растений, заняться микроклонированием и понять, почему светятся медузы.

Новая программа «Планета вкусов» познакомит школьников с нейробиологией и устройством нервной системы. Ведущие расскажут о профессии флейвориста и создании пищевых ароматов.

Антропологическая программа «По следам человека» расскажет о нашем происхождении. А курс «Сити-фермер» посвящен созданию агропромышленных хозяйств в условиях города, часто реорганизуя под это пустующие здания и крыши домов.

Расписание и билеты на программы доступны на сайте парка в разделе «Афиша» и в мобильном приложении (доступно в AppStore и Google Play). В парке приобрести билеты можно в платежно-навигационных терминалах. Для противовирусной безопасности занятия проходят в группах не более 10 человек. При посещении парка рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, надевать маски и перчатки.