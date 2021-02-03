РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Глава Подольска Николай Пестов поздравил с 70-летним юбилеем почетного гражданина округа Александра Герасименко и пожелал здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В среду 70-летний юбилей отмечал почетный строитель Московской области, почетный гражданин города Подольска, генеральный директор ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» Александр Герасименко. С этой знаменательной датой его поздравил глава округа Николай Пестов.

«Уважаемый Александр Герасименко, с юбилеем вас! Желаю, чтобы ваши огромный опыт производственника, талант инженера и стратегическое мышление организатора и руководителя и в дальнейшем способствовали успешной деятельности вверенного вам предприятия, преодолению им всех трудностей и реализации смелых планов! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии созидания, оптимизма и благополучия», — сказал Пестов.

С 1971 года жизнь Герасименко связана с Подольском, куда он прибыл после службы в армии и был принят на завод имени Орджоникидзе. На ЗиО за 10 лет он прошел трудовой путь от инженера до начальника производственного бюро цеха.

С 1981 года он – начальник производственного отдела, замдиректора по производству ПЗЭМИ, в 1986 году возглавил промышленное предприятие объединения «Сельхозтехника». В 1991 году он вернулся на Подольский завод электромонтажных изделий и уверенно руководит им уже 30 лет.