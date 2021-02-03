РИАМО - 3 фев. Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на четверг, 4 февраля, передает Федеральное агентство новостей.

«Доллар подорожал на 17,5 копейки, до 76,08 рубля. Евро по сравнению с показателем на среду снизился на 6,26 копейки, до 91,56 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 6,8 копейки, составив 83,04 рубля.

Аналитики считают, что у нацвалюты есть потенциал укрепиться до 73 рублей за доллар в первом полугодии 2021 года.