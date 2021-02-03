РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Спортсмены комплексной спортшколы Люберец завоевали золотые и бронзовые медали на первенстве Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первенство Московской области по боксу прошло с 28 января по 2 февраля в Химках.

«В соревнованиях приняли участие 215 спортсменов 2005-2006 годов рождения из 50 городов Подмосковья. Городской округ Люберцы представила команда из 17 боксеров. Из них три спортсмена завоевали золотые медали и семь – бронзовые. Поздравляем призеров с победой!» – говорится в сообщении.

Первое место – у Кирилла Панова, Артура Камбекова и Максима Абияна. Третье место завоевали Артур Гасанов, Арцруни Хачатрян, Алексей Моисеев, Даниэль Саркисян, Кирилл Разумов, Сергей Борисов, Магомед Джаниев.