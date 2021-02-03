РИАМО - 3 фев. В Подмосковье в текущем году намерены провести лесопатологическое обследование территории в 15 гектаров для оценки санитарного состояния, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Это обследование, которое показывает точные границы повреждения, степень и уровень поврежденности насаждений вредными организмами, ветром или пожарами. Специалисты определяют долю погибших и необратимо-ослабленных деревьев. Повреждения должны дистанционным спутниковым и наземным способом подтвердить работники мониторинга ФБУ «Рослесозащита».

«И только после этого определяем необходимость назначения вида мероприятия: выборочной или сплошной санитарной рубки, уборки неликвидной древесины. Получается тройной контроль за назначением», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Лесопатологическое обследование – это первый этап цикла по восстановлению лесов Подмосковья. После проведения сплошных санитарных рубок и очистки начинается лесовосстановление. Подготавливается почва и в течение трех лет после посадки за растениями ухаживают. Так выращивают молодой лес в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».