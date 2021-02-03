РИАМО - 3 фев. Свыше 30 видов субсидий предусмотрено для сельского хозяйства и организаций агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Поддержка будет предоставлена не только на сельскохозяйственное производство, но и на стимулирование приоритетных подотраслей агрокомплекса, в том числе на стимулирование производства молока, производства зерновых культур, овощей открытого грунта, производства продукции плодово-ягодных насаждений и развитие малых форм хозяйствования», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что одними из основных направлений для субсидий будут агротехнические работы и племенное животноводство.

На развитие агропромышленного комплекса Московской области рамках госпрограммы в 2021 году выделено 5,9 миллиардов рублей.