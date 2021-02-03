РИАМО - 3 фев. Пассажирское железнодорожное сообщение России с Белоруссией возобновляется с 8 февраля, передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Железнодорожное сообщение восстановят на взаимной основе.

«Поезда будут следовать по маршруту Минск — Москва — Минск, а также по маршруту Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 8 февраля также будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю.​