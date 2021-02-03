РИАМО - 3 фев. В минувшем году сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) 46 раз принимали участие в поиске и спасении людей на водоемах в Подмосковье, было спасено 15 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Московской области был выполнен большой комплекс мероприятий и задач с привлечением органов местного самоуправления и общественности, активизирована работа по профилактике происшествий на водоемах, организованы совместные надзорные мероприятия с участием представителей муниципалитетов», - сказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Андрей Горбачев.

В минувшем году госинспекторы провели в Подмосковье около 3,5 тысячи патрулирований и выявили более 600 нарушений. В преддверии купального сезона было проверено 116 пляжей.

Кроме того, в 2020 году инспекторскими подразделениями ГИМС в Московской области было зарегистрировано 2124 маломерных судна, аттестовано 2220 судоводителей.