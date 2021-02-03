РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Люберецких предпринимателей пригласили на вебинар «Мой бизнес» 4 февраля, участие бесплатное, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«4 февраля предприниматели городского округа Люберцы могут присоединиться к вебинару «Мой бизнес», организатором которого выступает министерство экономического развития РФ совместно с корпорацией «Синергия». Вебинар пройдет с 10:00 до 11:50. Участие бесплатное», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия рассмотрят темы налогового контроля, субсидарной ответственности предпринимателей, безопасного партнерства и другие.

Подробная программа и трансляция доступна по ссылке: https://synergy.online/webinars/yuridicheskaya-gramotnost-dlya-predprinimateley-4-fevralya.