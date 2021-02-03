РИАМО - 3 фев. В 2020 году в столице на 36% (с 918 до 589) снизилось число ДТП по сравнению с прошлым годом, этого удалось добиться благодаря профилактическим мероприятиям, сообщается на сайте Госавтоинспекции Москвы.

Также в 2020 году произошло снижение на 29% числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (с 225 до 159 мест концентрации).

«Кроме того, в очагах аварийности зафиксировано снижение количества погибших на 36% (с 33 до 21 человека) и раненых людей на 41% (с 1199 до 707 человек)», - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря мерам, принимаемым столичной ГИБДД во взаимодействии с городскими службами.

В рамках контроля за организацией движения весь год сотрудниками Госавтоинспекции проводились необходимые профилактические мероприятия. Осуществлялось приближение передвижных постов ДПС к очагам аварийности, принимались меры реагирования для своевременного устранения недостатков улично-дорожной сети, а также реализовывались первоочередные задачи, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП на аварийно-опасных участках дорог.

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