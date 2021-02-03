РИАМО - 3 фев. Территории производственной зоны № 45 «Автомотороная» реорганизуют, там появятся жилые дома, общественные объекты и производственный кластер, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Реорганизация бывшей промзоны в северной части Москвы имеет огромный потенциал для использования в нуждах города. Будут построены объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что создание общественно-производственных объектов позволит создать новые пространства для города, гармонично вовлекая их в городскую среду. Также появляются новые рабочие места.

Кластер создадут на севере столицы в шаговой доступности от МЦК «Лихоборы», а также в транспортной близости к улице Большая Академическая и Северо-восточной хорды, что обеспечит доступность к новому объекту.

В настоящий момент территория используется неэффективно под складские помещения. Некоторые из которых заброшены. Также там располагаются отстойники для такси после ДТП и свалки.