РИАМО - 3 фев. На аукцион по аренде было выставлено нежилое помещение площадью 11,3 квадратного метра, которое располагается в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Нежилое помещение находится в многоэтажном доме, рядом с которым расположены объекты социальной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Помещение располагается по адресу: улица Энтузиастов, дом 19, корпус 1, помещение 30. В нем есть электричество, вода, канализация, а также центральное отопление.

Начальная стоимость аренды помещения составляет 15 тысяч рублей. Победитель аукциона сможет заключить договор по аренде сроком на три года.

Аукцион пройдет 19 мая в электронной форме. Для того, чтобы стать участником аукциона, необходимо до 17 мая подать заявку на участие в нем на Электронной торговой площадке РТС-тендер по ссылке: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 44026.