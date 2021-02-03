РИАМО - 3 фев. Специализированный пункт прививок от новой коронавирусной инфекции для представителей старшего поколения откроется 5 февраля в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Пункт вакцинации от коронавируса для пенсионеров и лиц старшего возраста открывается в Реутове на территории клуба активного долголетия на улице Новой, 3. Для этого на месте будет работать выездная бригада медицинских работников из учреждений здравоохранения города», - говорится в сообщении.

Воспользоваться услугами пункта смогут люди старшего поколения – женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет. Пункт вакцинации будет работать два раза в неделю по вторникам и пятницам с 11:00 до 13:00 по предварительной записи по телефону горячей линии управления соцзащиты: 8(495)528-11-30.

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3 ФЕВРАЛЯ

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